الخميس القادم.. "البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 30 مليون م3

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيم عليه محطة تنقية للإمداد بالمياه في كل من: (مكة المكرمة، والقنفذة، والليث، ومحايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.