الخميس القادم.. "البيئة" تفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 30 مليون م3

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة الخميس القادم، ولمدة 35 يومًا لتصريف 30 مليون متر مكعب مع زيادة معدل التصريف 10 أمتار مكعبة/ ثانية، لدعم الأنشطة الزراعية، وري المزارع على امتداد الوادي، وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 مترًا؛ فيما يبلغ طوله عن القمة 384 مترًا، ويبلغ طول 179 مترًا؛ حيث زُوّد بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.
وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ويعتبر من النوع الخرساني، وخُصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيم عليه محطة تنقية للإمداد بالمياه في كل من: (مكة المكرمة، والقنفذة، والليث، ومحايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة تصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.