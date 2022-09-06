وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي في القاهرة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، على هامش أعمال الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 158، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.