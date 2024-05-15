رياح الصبا.. نشاط يترافق بدرجات حرارة لاهبة تتجاوز الـ 45 بهذه المناطق

وتُعرف هذه الرياح محليًا برياح الصبا، وتهب عندما تتأثر المناطق الداخلية للمملكة بكتلة هوائية أقل حرارة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر أكثر حرارة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًا؛ نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.