رياح الصبا.. نشاط يترافق بدرجات حرارة لاهبة تتجاوز الـ 45 بهذه المناطق

أشارت توقعات التنبؤات الجوية إلى احتمالية تأثر الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة تهامة في القطاع الغربي من المملكة يوم السبت المقبل بهبوب رياح شرقية جافة وحارة للغاية.
ويتوقع وفق "طقس العرب"، أن تترافق هذه الرياح بارتفاع كبير وملموس على درجات الحرارة وسيطرة أجواء لاهبة، تتخطى خلالها درجات الحرارة العظمى حاجز الـ 45 درجة مئوية، وتشمل الأجزاء الداخلية من الشريط الساحلي لمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.
وتُعرف هذه الرياح محليًا برياح الصبا، وتهب عندما تتأثر المناطق الداخلية للمملكة بكتلة هوائية أقل حرارة، حيث تبقى مناطق البحر الأحمر أكثر حرارة، مما يؤدي إلى نشاط هذه الرياح محليًا؛ نتيجة الفوارق الحرارية الأفقية، وكذلك الفرق في قيم الضغط الجوي.