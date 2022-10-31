"روش" الرائدة عالميًا في الرعاية الصحية تدشّن مكتبها الرئيس في السعودية بمدينة الرياض

يذكر أن شركة روش، تمتاز منذ تاريخ تأسيسها بتعزيز التقدّم في مجال الطب وتقديم العلاجات والتشخيصات الحديثة إلى المريض الذي يحظى -وما زال- بأهمية رئيسة في الأعمال التي تزاولها، وهي تنتشر في 152 بلدًا حول العالم، ولديها أكثر من 100 ألف موظف، ونجحت العام الماضي (2021) في تحقيق مبيعات بقيمة 62,8 مليار فرنك سويسري، فيما بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير الأساسية فيها نحو 13,7 مليار فرنك سويسري، كما تم إدراج 32 من أدويتها ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية، ونفذت 27 مليار فحص تم إجراؤه باستخدام منتجاتها التشخيصية، وعالجت بأدويتها 16,4 مليون مريضٍ حول العالم، وتنتمي إلى أكبر 3 مستثمرين في البحث والتطوير عبر مختلف القطاعات الصناعية.