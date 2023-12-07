الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين

وناقش الملتقى أربعة محاور رئيسية، شملت جهود الخريجين في بيان العقيدة الصحيحة، وجهود الخريجين في نشر منهج الوسطية والاعتدال، وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، وبيان خطر الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، وتعزيز دور الخريج في خدمة القضايا الإسلامية وقضايا بلاده، إضافة إلى جلسات حوارية، ولقاءات مفتوحة، إلى جانب عدد من الدورات التدريبية، والندوات العلمية المتخصصة، ومعرض وفعاليات للجامعات المشاركة.