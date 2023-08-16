"الشفا" أيقونة السياحة بالطائف.. الأمطار الغزيرة تتواصل عليها وسط بهجة الزوَّار

وفي التفاصيل، استمتع المصطافون والزوار بالأمطار الغزيرة التي زادت من سعادتهم مع الأيام الأخيرة من إجازة الصيف قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والكل يحمل معه ذكريات تغلفها الأجواء الباردة، مع الأمطار التي كانت مثارًا لهم، واستغلوا الفرصة في توثيق تلك اللحظات الجميلة عبر عدسات جوالاتهم، في حين ظلت راسخة في عقول من يهوون الرسم والفن التشكيلي؛ لتكون تلك الحالة المطرية الطائفية فكرة لوحاتهم الفنية القادمة.