تركي بن محمد: المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية داعم لحماية البيئة والمواقع التاريخية

وأبان الأمير تركي بن محمد بن فهد أن هذه المستهدفات طويلة المدى التي اعتمدها مجلس المحميات الملكية تعد داعماً رئيساً للجهود المبذولة لحماية البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها المملكة، بالإضافة إلى دعمها للإستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية وتركيزها على جهود حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، سعياً لضمان استدامتها للأجيال القادمة.