السفارة السعودية في الصين توضح تفاصيل إعفاء حاملي الجواز العادي من تأشيرة الدخول

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية تفاصيل قرار الصين إعفاء حاملي الجواز السعودي العادي من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، مبينة أن القرار بدأ من 9 يونيو 2025م ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026م.
وأفادت السفارة أن الإعفاء يشمل الدخول إلى الصين لغرض السياحة أو التجارة أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو العبور، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا.
وأكدت السفارة أن هذا القرار يقتصر على حاملي الجوازات العادية فقط، مشددة على أن المواطنين حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة ما زال يتعين عليهم استخراج التأشيرات اللازمة قبل زيارتهم لجمهورية الصين الشعبية.