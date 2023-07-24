خلال النصف الأول لـ 2023.. مباشرة 3317 حالة وفاة طبيعية وجنائية في الرياض

وبيّنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المرحّلة إلى خارج المملكة خلال الفترة نفسها بلغ (1030) حالة، و(429) حالة تحمل إيذانًا بالخروج إلى المقابر، إضافة إلى (146) حالة لرفع عيّنات البصمة الوراثية، مشيرة إلى أن مركز الخدمات الطبية الشرعية في منطقة الرياض حصل على شهادات الاعتماد في مجال خدماته المختلفة، ومنها، شهادة اعتماد من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض، وشهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد، وشهادة الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.