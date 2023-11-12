مروّجو السموم يتساقطون.. فيديو يرصد الجهود الأمنية في القبض عليهم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 3 أشخاص بينهم مخالفٌ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنون قاموا باتخاذ استراحة لترويج 1.5 كجم من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.
وفي جازان، تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن، قاما بترويج مادة الحشيش المخدر و23909 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأةً بمركبة يقودها أحدهما.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تم القبض في الرياض، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قاموا بسرقة مركبات ولوحات تمّ استخدامها في تنفيذ حوادث سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.
وفي جازان، تم القبض على مواطنَيْن قاما باتخاذ شقة سكنية وكراً لترويج 1.9 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.
كما تمّ القبض على مواطن في الرياض قام بترويج 2.1 كجم من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في مركبة يقودها.
وفي جدة، تمّ القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بالسطو على مستودعات شركات والاستيلاء على ما تحويه من بضائع.