مروّجو السموم يتساقطون.. فيديو يرصد الجهود الأمنية في القبض عليهم

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 3 أشخاص بينهم مخالفٌ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنون قاموا باتخاذ استراحة لترويج 1.5 كجم من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.