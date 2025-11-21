"تعليم الطائف " يدعو الأسر لمشاركة أبنائهم في التخطيط لاستثمار أوقات الإجازة وتعزيز القيم لديهم

وأكدت الإدارة على دور الأسرة والمجتمع في المحافظة على القيم لدى الطلبة لتحقيق الأهداف وتعزيز القيم لدى الطلبة وذلك من خلال فتح مجال الحوار لهم ، واستخدام المواقف والأحداث الحياتية، والأعمال التطوعية والزيارات وصلة الأرحام ، والمساهمة لإبراز القيم والأخلاق للطلاب وترسيخها في أذهانهم ، وعرض المواقف الإنسانية المختلفة، والإشارة إلى أهميتها وتشجيع الطلاب والطالبات على دعمها وتطبيقها في حياتهم.وجعلها سلوكاً يمارسهُ الطلبة بتعاون الأسرة ، متمنيًة للجميع العون والسداد والنجاح والتوفيق واجازة سعيدة للجميع .