قرار مفاجئ يربك أولياء أمور "حصامة المحازرة".. ومطالب بنقل الطالبات إلى "مجمع الجوة"

وأوضح أولياء الأمور أن طالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من حصامة المحازرة يدرسن حاليًا في مجمع الجوة، الذي لا يبعد سوى أقل من عشر دقائق عن القرية، ويحتوي على مبنى متسع ومرحلة ابتدائية قائمة، إضافة إلى وجود نقل مدرسي حكومي (حافلات) يعمل حاليًا لنقل الطالبات، ما يجعل نقل ابتدائية البنات إلى هناك أكثر منطقية وأقل تكلفة.