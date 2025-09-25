وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني

وأكد الغامدي أن احتفال هذا العام تحت شعار "عزنا بطبعنا" يجسد ما يتميز به أبناء الوطن من أصالة وكرم وشجاعة ووفاء، وهي سمات راسخة في وجدان الشعب السعودي، تسير بالوطن نحو المزيد من الإنجازات، مرتكزة على العقيدة والرؤية والطموح إلى مستقبل واعد يليق بمكانته بين الأمم. وأوضح أن التعليم كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء الإنسان السعودي الذي يعد الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى ما تشهده وزارة التعليم من مشروعات وبرامج ومبادرات تعكس الاهتمام العميق بصناعة جيل واعٍ ومبدع قادر على المنافسة عالميًا.