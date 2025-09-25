وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يشارك طلبة تعليم الطائف فرحة الاحتفاء باليوم الوطني

شارك وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي طلبة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بهجة الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 لتوحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك خلال جولاته التفقدية لعدد من المدارس والمنشآت التعليمية، يرافقه المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي.
واستهل "خرمي" زيارته بمشاركته أبناءه الطلبة في ثانوية الأمير سلطان بن عبد العزيز فعاليات اليوم الوطني، حيث حضر الحصص الدراسية وسط تفاعل لافت من الطلاب، كما تجوّل في المرافق المدرسية واطلع على خطط المدرسة لتحسين الأداء التعليمي ورفع نواتج التعلّم، مشيدًا بالجهود المبذولة من قادة المدارس ومنسوبيها.
كما تفقد مبنى مدينة الملك فهد الكشفية واستمع لشرح تفصيلي عن استعدادات الإدارة لاستضافة مخيم رسل السلام "التميز الكشفي" المقرر إقامته بعد أسبوعين.
وشهد "خرمي" الحفل الرسمي الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ95، مثمنًا جهودها في تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج الوطنية، حيث تميز الحفل بمشاركة الطلاب والطالبات في رسم لوحة جمالية من الفلكلور الوطني، جسدت معاني التلاحم والوحدة والأمن وصنعت ملحمة وطنية خالدة.
وشملت فعاليات هذا اليوم جولة ميدانية عكست الاهتمام بالمدارس ومركز الطائف العلمي، إضافة إلى زيارة متحف دار التوحيد الذي يعد صرحًا شاهدًا على انطلاقة النهضة التعليمية في المملكة من خلال تأسيس أول مدرسة نظامية على يد الملك عبد العزيز عام 1364هـ.
من جانبه، رفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، بالنيابة عن أسرة التعليم في المحافظة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ95، مؤكدًا تجديد العهد والولاء لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.
كما قدم الدكتور الغامدي التهاني والتقدير لسمو محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز – حفظه الله – عرفانًا برعايته واهتمامه ودعمه المستمر لمسيرة التعليم في المحافظة، سائلًا الله أن يوفقه لما فيه الخير والسداد.
وأكد الغامدي أن احتفال هذا العام تحت شعار "عزنا بطبعنا" يجسد ما يتميز به أبناء الوطن من أصالة وكرم وشجاعة ووفاء، وهي سمات راسخة في وجدان الشعب السعودي، تسير بالوطن نحو المزيد من الإنجازات، مرتكزة على العقيدة والرؤية والطموح إلى مستقبل واعد يليق بمكانته بين الأمم. وأوضح أن التعليم كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء الإنسان السعودي الذي يعد الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى ما تشهده وزارة التعليم من مشروعات وبرامج ومبادرات تعكس الاهتمام العميق بصناعة جيل واعٍ ومبدع قادر على المنافسة عالميًا.
وحث الغامدي على استمرار العطاء وتجديد الولاء، وبذل الجهد ليكون التعليم شريكًا وفيًا في مسيرة التنمية المباركة التي تقودها القيادة الرشيدة – حفظها الله –.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اعتمدت روزنامة تضم أكثر من 120 فعالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تنفذ في أكثر من 1700 مدرسة حتى يوم الخميس، بمشاركة أكثر من 270 ألف طالب وطالبة، إلى جانب الكوادر الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور.