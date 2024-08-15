استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. "تعليم الأفلاج" ينفّذ 560 ساعة تدريبية للمعلمين والمعلمات

أنهت إدارةُ تعليم الأفلاج، اليوم، تنفيذَ أكثر من 560 ساعة تدريبية لمعلمي ومعلمات المحافظة، وذلك ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وشملت البرامج التدريبية المنفذة مطلع هذا الأسبوع في عدد من مدارس المحافظة لجميع المعلمين والمعلمات، "الخطط التشغيلية للمدرسة وسبل تطويرها، وبناء خطط التحسين وفق نواتج التقويم، ومتطلبات معايير التقويم والاعتماد المدرسي، ومجتمعات التعلم المهنية".
كما شملت البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات الجدد، مجالات تقويم المعلم الجديد والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة إلى موضوعات حقوق المعلم وواجباته، والتطوير المهني، وأخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد.