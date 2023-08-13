انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي "تواصل وتكامل" في مكة المكرّمة

وكان قد رحّب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالوفود المشاركة في المؤتمر، منوّهاً إلى الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي امتداداً لجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال التي نصّ عليها الدين الإسلامي الحنيف، ونشر رسالتها السامية في جمع الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما يحقّق للدول الإسلامية ودول العالم، السلام والاستقرار والازدهار.