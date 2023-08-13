انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي "تواصل وتكامل" في مكة المكرّمة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت -قبل قليل- فعاليات المؤتمر الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها"، الذي تنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرّمة تحت شعار "تواصل وتكامل"، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة 150 عالماً ومفتياً من 85 دولة حول العالم.
وكان قد رحّب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالوفود المشاركة في المؤتمر، منوّهاً إلى الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي امتداداً لجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال التي نصّ عليها الدين الإسلامي الحنيف، ونشر رسالتها السامية في جمع الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما يحقّق للدول الإسلامية ودول العالم، السلام والاستقرار والازدهار.