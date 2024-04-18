في بادرة إنسانية نبيلة.. "الزبيدي" يتبرع بالكبد لابن أخيه الرضيع بالدمام

في بادرة إنسانية نبيلة تعكس الخلق النبيل الذي يتحلى به أبناء الوطن في توادهم وتراحمهم وتعبّر عن بر الأقارب تبرع المواطن أحمد عبدالله الزبيدي الذي يعمل معلمًا بجزء من كبده لابن أخيه الطفل عبدالله الزبيدي البالغ من العمر عشرة أشهر.
وتفصيلاً، كان يعاني الطفل الرضيع "عبدالله" تليفًا في الكبد منذ الولادة وقد تكللت عملية التبرع بالنجاح والتي أُجريت بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وعبّر والد الطفل عن بالغ شكره وامتنانه لشقيقه المتبرع على مبادرته النبيلة غير المستغربة وكذلك إدارة المستشفى والكادر الطبي على رعايتهم واهتمامهم بالحالة منذ دخولها المستشفى.