في بادرة إنسانية نبيلة.. "الزبيدي" يتبرع بالكبد لابن أخيه الرضيع بالدمام

في بادرة إنسانية نبيلة تعكس الخلق النبيل الذي يتحلى به أبناء الوطن في توادهم وتراحمهم وتعبّر عن بر الأقارب تبرع المواطن أحمد عبدالله الزبيدي الذي يعمل معلمًا بجزء من كبده لابن أخيه الطفل عبدالله الزبيدي البالغ من العمر عشرة أشهر.