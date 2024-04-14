40 ْمئوية.. "شرورة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والقريات والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وتوقّع المركز أن تكون الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية، فيما سجّلت القريات والسودة أقل حرارة 12 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 37 ْمئوية، ونجران 36 درجة، ووادي الدواسر 35 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وجازان وبيشة 34 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات والسودة في أدنى القائمة بـ 12 درجة، تليهما طريف 13 ْمئوية، والباحة 14 ْمئوية، وكل من حائل وعرعر والطائف 15 درجة.
وأوضح أن الباحة والسودة سجّلتا أعلى نسبة رطوبة 95%.