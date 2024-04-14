40 ْمئوية.. "شرورة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والقريات والسودة الأدنى

وتوقّع المركز أن تكون الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.