صقّارون سعوديون: الأشواط التأهيلية لـ"الملواح" تحدد مسار ألقاب مهرجان الملك عبدالعزيز

وقال الصقار برغش بن محمد المنصوري: إن أول شوط ينافس فيه هو أهم شوط بالنسبة له، فهو البداية التي تقود وتحفز باقي مشاركاته؛ مبينًا أن افتتاحية مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كانت موفقة، من خلال الفوز بالشوط الأول لفئة شاهين فرخ للمحترفين السعوديين.