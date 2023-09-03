"السجون" تُطلق البرنامج الأمني الشامل بدول مجلس التعاون في مركز تطوير وتدريب القدرات النسائي

ويركز البرنامج التدريبي على المهارات والعلوم الأمنية والإدارية، وتقديم التمارين والتطبيقات المتصلة بمهارات أعمال السجون، وزيارات ميدانية للتعرف على الإجراءات الإدارية في الإصلاحيات، وتعزيز المفاهيم التطبيقية لحقوق الإنسان في السجون.