وصل إلى 11549.. ارتفاع عدد المصانع بنسبة 10% في 2023

وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطاً صناعياً، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعاً، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعاً، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعاً، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعاً، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعاً، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعاً، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعاً، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعاً، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعاً.