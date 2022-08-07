منتزهات الطائف تجذب طلاب المعسكر العلمي الصيفي

وبما يسهم في إعدادهم للمنافسات العلمية الدولية من خلال المراكز العلمية التي تدعم نواتج التعلم لدى الطلبة، وتنمي مهاراتهم وتعزز المكتسبات الوطنية والدولية المتحققة في المشاركات الدولية، ضمن مجموعة واسعة من البرامج التي تدعمها المملكة، حفظها الله؛ لرعاية أبنائها وبناتها تحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.