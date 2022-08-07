منتزهات الطائف تجذب طلاب المعسكر العلمي الصيفي

جذبت العديد من المواقع السياحية بالطائف، الوفود المشاركة في المعسكر العلمي الصيفي الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، ونالت إعجاب الطلاب.
جاء ذلك خلال جولاتهم السياحية يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضمن الفعاليات المصاحبة للمعسكر.
وزار الطلاب من إدارات تعليم: مكة المكرمة والباحة والليث والمخواة، حديقة الردف، أحد أبرز المعالم السياحية بالمحافظة، وتجولوا داخل المنتزه المتميز في تصميمه ومساحاته ومسطحاته الخضراء، مستمتعين كذلك بنافورته الراقصة.
كما زار الطلاب المشاركون في المعسكر نادي المعلمين ومهرجان ولي العهد للهجن 2022، وحديقة الفيصلية بالحوية، وشاركوا في البرنامج الثقافي الذي أعدّه مركز حي الحوية.
وأبدى الطلاب إعجابهم بما شاهدوه من أماكن سياحية جاذبة، وفعاليات متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وأجواء جاذبة تتميز بها المدينة السياحية.
يذكر أن المعسكر العلمي الصيفي بمركز الطائف العلمي، تحت شعار "قدرات طلابية منافسة عالميًّا"، تشارك فيه إدارات تعليم مكة والباحة والمخواة والليث، يأتي حرصًا من وزارة التعليم على استثمار الإجازة الصيفية في تنفيذ برامج نوعية تستهدف صقل مهارات الطلاب في المجالات العلمية.
وبما يسهم في إعدادهم للمنافسات العلمية الدولية من خلال المراكز العلمية التي تدعم نواتج التعلم لدى الطلبة، وتنمي مهاراتهم وتعزز المكتسبات الوطنية والدولية المتحققة في المشاركات الدولية، ضمن مجموعة واسعة من البرامج التي تدعمها المملكة، حفظها الله؛ لرعاية أبنائها وبناتها تحقيقًا للرؤية الطموحة 2030.