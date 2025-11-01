وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين تحت شعار "انسجام عالمي 2"

تُطلق وزارة الإعلام غدًا (الأحد) النسخة الثانية من مبادرة "انسجام عالمي 2"، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، بما في ذلك حياتهم المهنية والعائلية، ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية، ومساهمتهم في اقتصاد المملكة، إلى جانب قصص نجاحهم، وتنوع ثقافاتهم، وأوجه الانسجام والتكامل مع المجتمع السعودي، إضافةً إلى إبراز جهود القطاعات الحكومية والخاصة في رفع جودة الحياة بالمدن السعودية.
وفي إطار المبادرة، وضمن مسار إبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية للمقيمين، تشارك وزارة الإعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، تبدأ غدًا الأحد، وتستهدف المقيمين من الجنسية الهندية، وتشمل عروضًا ثقافية وفنية وفلكلورية، بمشاركة وحضور وسائل الإعلام الهندية.
كما يتضمن المسار إقامة فعاليات متنوعة ضمن موسم الرياض، بالشراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، تستهدف 14 ثقافة مختلفة تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، مصر، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، بنغلاديش، أوغندا، وإثيوبيا.
وتشمل الفعاليات حفلات غنائية وعروضًا متجولة وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إلى جانب الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، بمشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وبحضور أبرز وسائل الإعلام من تلك الدول.