وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين تحت شعار "انسجام عالمي 2"

كما يتضمن المسار إقامة فعاليات متنوعة ضمن موسم الرياض، بالشراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، تستهدف 14 ثقافة مختلفة تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، مصر، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، بنغلاديش، أوغندا، وإثيوبيا.