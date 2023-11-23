المنتدى السعودي للإعلام يستكشف مستقبل القطاع بمشاركة قيادات إعلامية من 30 دولة

بمشاركة أكثر من 2000 قيادي إعلامي من 30 دولة؛ تشهد الرياض فبراير المقبل ولمدة ثلاثة أيام، انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
وفي التفاصيل، أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن المنتدى يعد فرصة لتلاقي الإعلاميين ومناقشة مستقبل القطاع، وبناء شبكة من العلاقات في المجال.
وأوضحت الهيئة أن التفاعل الذي شهدته النسختان الماضيتان من المنتدى، حفزها إلى مزيد من التجويد والتطوير في النسخة الثالثة، التي تطمح إلى أن تكون تظاهرة إعلامية تخدم الصناعة الإعلامية، متوقعة أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 20 ألف زائر محلي ودولي.
وتستعرض جلسات النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام على مدى يومي 20 و21 فبراير نحو 100 ورقة متخصصة ورؤية وتجربة، مع نخبة من المتخصصين في الإعلام المحليين والدوليين.
ويقام ضمن فعاليات المنتدى معرض مستقبل الإعلام "فومكس" الذي سيستقبل زواره لمدة 3 أيام تبدأ في الـ19 من فبراير حتى يوم 21 فبراير، وهو معرض فني وتقني وإعلامي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، يستعرض التجارب الحديثة في الصناعة الإعلامية وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث ومواكبة الإيقاع السريع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي.
وتقديراً للمبدعين في القطاع؛ يكرم المنتدى الفائزين بجائزة المنتدى السعودي للإعلام، في مسارات الصحافة، الإنتاج المرئي، الإنتاج العلمي، الإعلام الرقمي، الابتكار والريادة، وشخصية العام الإعلامية 2024م.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المبدعين من رواد الإعلام المحلي والعربي، وتشجيع الأعمال المهنية والأكاديمية المتميزة في وسائل الإعلام، وتحفيز الكفاءات الإعلامية للتميز بأدائها الإعلامي، وتقدير الشخصيات التي ساهمت في مسيرة الإعلام السعودي، وتعزيز التجارب السعودية الرائدة في صناعة الإعلام والاتصال.