المنتدى السعودي للإعلام يستكشف مستقبل القطاع بمشاركة قيادات إعلامية من 30 دولة

وأوضحت الهيئة أن التفاعل الذي شهدته النسختان الماضيتان من المنتدى، حفزها إلى مزيد من التجويد والتطوير في النسخة الثالثة، التي تطمح إلى أن تكون تظاهرة إعلامية تخدم الصناعة الإعلامية، متوقعة أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 20 ألف زائر محلي ودولي.