المحطة 9.. وفد القمة العربية الإسلامية بشأن غزة يصل جنيف

وكان أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قد عقدوا، السبت الماضي في العاصمة الكندية أوتاوا، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وذلك بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.