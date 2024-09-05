صندوق النقد الدولي يشيد بالجهود السعودية لحماية البيئة

على الرغم من الربط الدائم للطاقة بالتلوث البيئي، إلا أن المملكة، أحد أكبر منتجي الطاقة في العالم، عملت على كسر هذه القاعدة من خلال "مبادرات شاملة" جعلتها إحدى أدنى الدول في كثافة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وذكر التقرير أن المملكة تمكنت في العام 2023م من خفض ما نسبته 2.3% من انبعاثات النطاق الأول "الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري" مع الحفاظ على بقاء انبعاثات النطاق الثاني "الاستخدام غير المباشر للوقود الأحفوري"، والحفاظ على مستويات أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط؛ من خلال خفض كثافة الحرق بنسبة أقل من 5.5% عما كانت عليه في 2020م.