"غسيل الكلى" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيبب بالقصيم.. أعلى درجة من الرعاية الصحية الآمنة لمرضى الفشل الكلوي

تتميز وحدة غسيل الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، بتوفر كافة مقومات البيئة الصحية المتكاملة، مع أعلى درجة من الرعاية الصحية الآمنة لمرضى الفشل الكلوي، على يد عدد من أكفأ الاستشاريين المتخصصين والحاصلين على أرفع الشهادات في الأمراض الباطنية والكلى، إضافة إلى أن الوحدة تؤمن أعلى مستوى من الراحة للمريض أثناء تلقيه العلاج.
كما أن الوحدة مزودة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي "B Braun"، التي تُعد من أفضل تقنيات الغسيل الكلوي وأحدثها، وتتميز بالكفاءة ودرجات السلامة العالية، وبها شاشة لرصد جرعة غسيل الكلى وجميع المؤشرات؛ بما في ذلك المؤشر الخاص بقياس ضغط الدم الآلي.
وهي أيضًا توفر لمراجعيها أعلى مستويات الخصوصية أثناء غسيل الكلى؛ إذ يتم تخصيص غرفة لكل مريض، وتقوم برعايته كذلك ممرضة خاصة به، وقد تم استقطاب نخبة من الكفاءات التمريضية المدربة والمتمرسة في هذا المجال؛ فضلًا عن أن كل الغرف مصممة ومجهزة لتساعد المريض على الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء تقديم العلاج والغسيل، وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور، يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية، وخدمات إنترنت مجاني، وتعتمد الوحدة إجراءات صارمة لمكافحة العدوى والآثار الجانبية بين المرضى، والتي قد تنتج عن عملية الغسيل الكلوي؛ حيث تم تخصيص غرف Negative Pressure Room لمرضى الأمراض التنفسية، وأخرى للمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع (C)، وكذلك النوع (B)، إضافة إلى أن هناك وحدات تخدم المرضى المنومين في العناية المركزة.
وتعمل الوحدة لمدة 24 ساعة يوميًّا في الحالات الطارئة، ويتم متابعة المريض من قِبَل أخصائية متخصصة في تغذية مرضى الفشل الكلوي تقوم بتقديم النصائح والإرشادات لهم.
كما أنها مجهزة للتعامل السريع مع الحالات الطارئة؛ حيث إن وحدات غسيل الكلى توفر نظامًا للاتصال من داخل الغرفة في حالات الطوارئ، بالإضافة لتوفير أجهزة غسيل الكلى للحالات الخاصة التي يحدث لها هبوط شديد في ضغط الدم ومرضى القلب، وهي كذلك تضم أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية الدقيقة، وفلاتر خاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة.