"غسيل الكلى" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيبب بالقصيم.. أعلى درجة من الرعاية الصحية الآمنة لمرضى الفشل الكلوي

وهي أيضًا توفر لمراجعيها أعلى مستويات الخصوصية أثناء غسيل الكلى؛ إذ يتم تخصيص غرفة لكل مريض، وتقوم برعايته كذلك ممرضة خاصة به، وقد تم استقطاب نخبة من الكفاءات التمريضية المدربة والمتمرسة في هذا المجال؛ فضلًا عن أن كل الغرف مصممة ومجهزة لتساعد المريض على الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء تقديم العلاج والغسيل، وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور، يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية، وخدمات إنترنت مجاني، وتعتمد الوحدة إجراءات صارمة لمكافحة العدوى والآثار الجانبية بين المرضى، والتي قد تنتج عن عملية الغسيل الكلوي؛ حيث تم تخصيص غرف Negative Pressure Room لمرضى الأمراض التنفسية، وأخرى للمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع (C)، وكذلك النوع (B)، إضافة إلى أن هناك وحدات تخدم المرضى المنومين في العناية المركزة.