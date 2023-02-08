"حوكمة الوسائل الرقمية" و"صحافة الروبوت" على طاولة المنتدى السعودي للإعلام

وأطلق المنتدى جائزة ‎إعلامية، ‏تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي والمنظومة الإعلامية في المملكة، ودعم المبدعين وخلق التنافس بينهم. وتضم الجائزة 8 فروع هي: (الصحافة المطبوعة، والصحافة الإلكترونية، والإنتاج المرئي، والإنتاج المسموع، بالإضافة إلى فئة محتوى تويتر، وريادة الأعمال في المجال الإعلامي، والإنتاج العلمي، وأخيراً فئة شخصية العام الإعلامية).