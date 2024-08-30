محليات

إحباط تهريب 117 كجم قات في جازان.. ومنع ترويج كمية "شبو" في الشرقية

توقيف المتورطين واستكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط تهريب 117 كجم قات في جازان.. ومنع ترويج كمية "شبو" في الشرقية
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تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين من إحباط تهريب القات في جازان وترويج الشبو في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (117) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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