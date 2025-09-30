القبلان: "المعلم أولاً" مفتاح نجاح تطوير التعليم

دعا الكاتب الصحفي يوسف القبلان في مقاله بصحيفة الرياض وزارة التعليم إلى إجراء دراسة علمية شاملة لتقييم مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، مؤكدًا أن شعار "المعلم أولاً" هو المفتاح الحقيقي لنجاح عملية تطوير التعليم.
وشدد القبلان على أن دور المعلم يظل جوهريًا مهما بلغ التطور التقني، لأن القضية لا تقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل تتعلق بالتأسيس التربوي والثقافي، ما يستوجب إعداد المعلمين وفق معايير علمية دقيقة مع التطوير المستمر.
وأشار الكاتب إلى وجود حالة من "التذمر في الميدان" تعكس ضعف التناغم بين وزارة التعليم والمدارس والمعلمين، داعيًا إلى تفعيل المشاركة في صنع القرارات الاستراتيجية لضمان الانسجام بين مختلف الأطراف.
وأوضح القبلان أن من حق الوزارة وضع التنظيمات التي ترفع كفاءة المعلم، لكنها تتحمل أيضًا مسؤولية توفير بيئة مادية ومعنوية تساعده على أداء مهامه وتعزز مكانته في المجتمع. كما دعا إلى اعتماد أساليب تقييم تركز على الأداء والإنتاجية والتطوير بدلاً من الاكتفاء بقياس الحضور والانصراف، مع ضرورة توفير الحوافز المادية والمعنوية.
وختم بالتأكيد على أن دراسات الرضا الوظيفي تبرز أهمية دور المعلم وتعزز ثقته وانتماءه، مبينًا أن ارتفاع مستوى الرضا سينعكس مباشرة على أدائه وعلاقته بالطلاب، وهو ما يرسخ القاعدة الجوهرية: "المعلم أولاً".