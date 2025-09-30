القبلان: "المعلم أولاً" مفتاح نجاح تطوير التعليم

وأوضح القبلان أن من حق الوزارة وضع التنظيمات التي ترفع كفاءة المعلم، لكنها تتحمل أيضًا مسؤولية توفير بيئة مادية ومعنوية تساعده على أداء مهامه وتعزز مكانته في المجتمع. كما دعا إلى اعتماد أساليب تقييم تركز على الأداء والإنتاجية والتطوير بدلاً من الاكتفاء بقياس الحضور والانصراف، مع ضرورة توفير الحوافز المادية والمعنوية.