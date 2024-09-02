مكة بالصدارة.. أكثر من 7 ملايين مركبة تعبر طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

وأضافت، أن منطقة الرياض سجّلت أكثر من 1.2 مليون مركبة تلتها المنطقة الشرقية بمليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة 870 ألفاً، والقصيم 400 ألف، وحائل 233 ألفاً، وتبوك 206 آلاف، وعسير 197 ألفاً، والجوف 180 ألفاً، ونجران 160 ألفاً، والشمالية 130 ألفاً، والباحة 126 ألفاً، وجازان 109 آلاف.