برزها التأمين على السيارات والعمالة المنزلية.. "السويد": 5 قضايا أمام محافظ "المركزي" الجديد

ويرصد "السويد" أول القضايا، قائلاً: "يبدو لي أن شركات التأمين قررت أن تحل مشكلاتها الإدارية برفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ظهر هذا في التأمين على السيارات، وهو ما سيدفع كثيرين للامتناع عن التأمين على سياراتهم وما سيحدثه هذا من تداعيات حتى على الحركة المرورية.. والخبر الطازج الذي يؤكد إصابة إدارات هذه الشركات بالسعار السعري، أنها تكاد تجهض تجربة جديدة، حيث طرح "مساند" تجربة تأمين على العمالة المنزلية، وقبل أسبوع عرضت بعض شركات التأمين أسعارًا معقولة لحد ما، لكن في هذا الأسبوع قامت برفعها بنسبة تكاد تصل إلى 100 في المائة!".