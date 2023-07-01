"المعجب" يهنّئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

وأكد أن الدولة عُنيت بالخطط المحوكمة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والعمل الدؤوب المستمر من أجل الوصول للكفاءة العليا في ذلك، والتي ما كانت لتكون لولا فضل الله سبحانه وتعالى والمتابعة الحثيثة من القيادة.