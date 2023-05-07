وصول 31 مواطناً و1143 من رعايا دول شقيقة وصديقة من السودان إلى جدة

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة - أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل أمس الأحد إلى مدينة جدة، نحو 453 شخصاً من الجنسيتين السودانية واليمنية، الذين تم إجلاؤهم عبر سفينة جلالة الملك "أبها"، وسفينة جلالة الملك "الرياض".