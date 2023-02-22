بالفيديو.. "السماري" لـ"يا هلا" بالعرفج: فكرة يوم التأسيس انبثقت من رؤية ولي العهد 2030
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطع فيديو للدكتور "فهد السماري"، الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف وهو يُحدِّثنا عن قصة يوم التأسيس، قال فيه: إن فكرة يوم التأسيس انبثقت وبدأت من رؤية سمو ولي العهد 2030؛ إذ امتدت إلى النظر لمناطق القوة في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها التاريخ؛ لتكون مناسبة شعبية وعامة، وليست أكاديمية.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج مقطع فيديو مع "محمد الحارثي"، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، يتحدث فيه عن علاقته بالمشي، وقال: إن إطلاق المجلس أهم قرار اتخذه وهو يمشي.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، تحدَّث عامل المعرفة العرفج عن تجربته بعد حضور المسرحية الغنائية #معلقاتنا_امتداد_أمجاد، وقال: اليوم وُلد المسرح السعودي بكل اقتدار وحقيقة ونجاح، وبه نستطيع المنافسة.
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض فيها عامل المعرفة كتاب "مولد أمة.. كيف كنا وكيف أصبحنا" للكاتب والباحث الأستاذ "خالد العبودي". كما عرض مقطعًا للدكتور "سعود المصيبيح"، والباحث "خالد العبودي"، وهما يتحدثان عن الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الشاعر صالح الشادي قصة أغنية "هذا حنا من بدينا".