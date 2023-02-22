بالفيديو.. "السماري" لـ"يا هلا" بالعرفج: فكرة يوم التأسيس انبثقت من رؤية ولي العهد 2030

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطع فيديو للدكتور "فهد السماري"، الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف وهو يُحدِّثنا عن قصة يوم التأسيس، قال فيه: إن فكرة يوم التأسيس انبثقت وبدأت من رؤية سمو ولي العهد 2030؛ إذ امتدت إلى النظر لمناطق القوة في المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها التاريخ؛ لتكون مناسبة شعبية وعامة، وليست أكاديمية.