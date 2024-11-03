انطلاق رالي داكار السعودية 2025 من بيشه إلى الربع الخالي.. رحلة التحدي والإثارة في قلب الطبيعة السعودية

تتواصل التحضيرات على قدم وساق لضمان تكامل الاستعدادات والالتزام بالبرنامج التنظيمي المعتمد لانطلاق رالي داكار السعودية 2025، الرالي الأعرق والأكثر شهرة وتحديًا في عالم رياضة المحركات، والذي تحتضنه المملكة للعام السادس على التوالي خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2025.
وسينطلق الرالي في نسخته السادسة، من بيشه في جنوب المملكة، والتي تقع على مفترق الطرق الرئيسية التي تربط منطقة عسير بالمنطقتين الوسطى والغربية، ليعبر المسار من جنوب المملكة إلى شمالها، قبل التوجه إلى شرق المملكة نحو شبيطة في الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متّصلة في العالم، في رحلة تستغرق 14 يومًا، يخوض خلالها المتسابقون عددًا من المراحل، يتخللها العديد من المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ ليفتح المجال أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق الأثرية في المملكة.
ولفت رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة والذي انطلق مطلع هذا العام 2024، من المدينة القديمة في العلا، وانتهى في مدينة ينبع، انظار العالم، حيث شهد الكثير من الإثارة والتحديثات في جميع مراحله، وقد تمكن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق أودي من الفوز بالرالي عن فئة السيارات للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على أراضي المملكة.
وفي فئة الدراجات النارية تمكن الأمريكي ريكي برابك من الفوز بالمركز الأول، وحقق الأرجنتيني مانويل أندوخار المرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات، فيما حققت الإسبانية كريستينا غوتيريز المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية تشالنجر، أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري سايد باي سايد فقد نجح الفرنسي كزافييه دي سولتريه في خطف المركز الأول.
ودون التشيكي مارتن ماسيك اسمه في قائمة المتوجين عندما فاز بلقب فئة الشاحنات بعدما حسم لقبه الأول بعد 12 مشاركة في الرالي.
يذكر رالي داكار السعودية يقام هذا العام للمرة السادسة على التوالي في المملكة، وكما أصبح تقليدًا على مدى السنوات الخمس الماضية من استضافة رالي داكار في المملكة، فإن الرالي سيحمل في طياته مسارًا جديداً يغطي مناطق لم تكن معروفة من قبل، وذلك من أجل الترويج للسياحة، وإظهار الجمال الحقيقي للمملكة، عبر عرض التراث الثقافي الغني، والجمال الطبيعي الخلاب للمملكة.