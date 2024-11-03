انطلاق رالي داكار السعودية 2025 من بيشه إلى الربع الخالي.. رحلة التحدي والإثارة في قلب الطبيعة السعودية

وسينطلق الرالي في نسخته السادسة، من بيشه في جنوب المملكة، والتي تقع على مفترق الطرق الرئيسية التي تربط منطقة عسير بالمنطقتين الوسطى والغربية، ليعبر المسار من جنوب المملكة إلى شمالها، قبل التوجه إلى شرق المملكة نحو شبيطة في الربع الخالي، أكبر صحراء رملية متّصلة في العالم، في رحلة تستغرق 14 يومًا، يخوض خلالها المتسابقون عددًا من المراحل، يتخللها العديد من المناطق التي تضم مختلف أنواع التضاريس؛ ليفتح المجال أمام المشاركين لاستكشاف أروع المناظر الطبيعية الخلابة، والمناطق الأثرية في المملكة.