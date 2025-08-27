عبر منصة رقمية موحدة .. إطلاق "خدمة التنقل الموحدة" في الحرمين الشريفين

وأضاف المهندس الصقر، أن الخدمة من شأنها تحقق العديد من الآثار الإيجابية بدءًا بتحقيق أهداف التحوّل الرقمي بنسبة 100% وتوحيد خدمات التنقل في الحرمين، وتفضيل فئات الأكثر حاجة للخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وتحقيق تجربة الوصول السهل وأداء المناسك، مشيرًا إلى أن الخدمة المتاحة إلكترونيًا تدعم سبع لغات، ويتم الحصول عليها بواسطة الدفع الإلكتروني بنسبة 100%, كما خُصّص لها 13 موقعًا في المسجد الحرام، إضافة إلى خدمات الدعم الميداني، والمحتوى الإثرائي للتعريف بالخدمة وكيفية الاستفادة منها، مؤكدًا سعي الهيئة للتوسْع أكثر في تقديم الخدمة، وتغطية المسجد النبوي بالخدمة مستقبلًا، وتمكين المبتكرين في هذا المجال ضمن جهود التطوير، وتحسين تجربة المستفيدين.