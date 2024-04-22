جازان.. تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة

تواصل أمانة منطقة جازان، أعمال إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري".
وأكدت أمانة جازان، حرصها على معالجة جميع أشكال التشوه البصري، وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطرًا على الأرواح في حال انهيارها، إلى جانب المخاطر الأخرى لها وتأثيرها على البيئة.
وقالت الأمانة: إن عملية الإزالة ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المنطقة.
كما أكدت استمرارها في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط، واعتبارها منظرًا غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة.
وأشارت إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء الإجراءات النظامية كافة.