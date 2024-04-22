جازان.. تواصل إزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة

وأكدت أمانة جازان، حرصها على معالجة جميع أشكال التشوه البصري، وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تشكل خطرًا على الأرواح في حال انهيارها، إلى جانب المخاطر الأخرى لها وتأثيرها على البيئة.