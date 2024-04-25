"البيئة" تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء بيوت محمية مبتكرة تراعي الميز النسبية للمناطق

شهدت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة توقيعَ مذكرة تفاهم بين شركة تبوك للتنمية الزراعية، والشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي؛ بهدف إنشاء بيوت محمية مبتكرة ومتنوعة تتماشى مع الميز النسبية لمناطق المملكة.
وحضر توقيعَ المذكرة وكيلُ وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، ووقَّعها كلٌّ من: رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ماجد الصويغ، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي محمد الرشيد.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء بيوت محمية ذات تقنية عالية، وإدارتها وتسويق منتجاتها؛ مما يعود بالنفع على القطاع الزراعي بالمملكة؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تحقيق الاستدامة الغذائية.
وستسهم المذكرة في الوصول إلى تحقيق أهدافهما؛ لتطوير المنظومة التسويقية لمنتجات شركة تبوك للتنمية الزراعية عبر منافذ الشركة السعودية لإدارة لبيوت المحمية والتسويق الزراعي، كما تهدف إلى إجراء الأبحاث في الأصناف ذات القيمة العالية وزراعتها في المملكة، بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من المنتجات الزراعية المختلفة في الصناعات التحويلية.
وتتضمّن مجالات التعاون المشترك بين الجانبين دراسة وتصميم وإنشاء بيوت محمية تراعي الميزة النسبية لمنطقة تبوك، وإجراء أبحاث تسهم في دراسة السوق؛ لإنتاج منتجات متنوعة، بالإضافة إلى العمل على وضع خطة تسويقية لمنتجات الفاكهة، وتقديم التوصيات والاستشارات وتبادل الخبرات.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد اعتمدت في وقت سابق الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات تصل قيمتها 4 مليارات ريال حتى 2025م، بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية لـ430 ألف طنّ، عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة؛ لتصل إلى ما يزيد على مليون طنّ سنويًّا.