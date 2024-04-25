"البيئة" تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء بيوت محمية مبتكرة تراعي الميز النسبية للمناطق

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد اعتمدت في وقت سابق الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات تصل قيمتها 4 مليارات ريال حتى 2025م، بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة وشركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية لـ430 ألف طنّ، عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة؛ لتصل إلى ما يزيد على مليون طنّ سنويًّا.