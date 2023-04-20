"هدايا وملابس وإكسسوارات".. أسواق جازان تكتظ لشراء مستلزمات العيد
تشهد الحركة التجارية في أسواق منطقة جازان قبيل عيد الفطر المبارك، كثافة عالية من المتسوقين لتأمين احتياجات ومستلزمات العيد، حيث تمثل كسوة العيد أحد مظاهر الفرح لمختلف أفراد الأسرة، بهذه المناسبة العظيمة.
وهيّأت المراكز والمجمعات التجارية بمدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة، معروضات متنوعة من الملابس والإكسسوارات النسائية والعطور، والهدايا والأحذية والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها، إضافة إلى الألعاب والحلويات التي تزداد في هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على أفراد الأسرة، مقدمةً عروضها التسويقية لهذه الفترة من العام، التي تُعد أهم مواسم البيع؛ نظراً للإقبال المرتفع من قبل المتسوقين.
وعدّ متعاملون في الأسواق الإقبال الحالي من قبل المتسوقين الأعلى بين نسب التسوق في مختلف أيام العام، إذ يسعى الجميع للوفاء بمتطلبات الأسرة لهذه المناسبة السعيدة، من الاحتياجات المنزلية وشراء الملابس الجديدة لأفراد الأسرة، وذلك في تأكيد فرحة وبهجة العيد.