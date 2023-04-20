"هدايا وملابس وإكسسوارات".. أسواق جازان تكتظ لشراء مستلزمات العيد

وهيّأت المراكز والمجمعات التجارية بمدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة، معروضات متنوعة من الملابس والإكسسوارات النسائية والعطور، والهدايا والأحذية والمفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها، إضافة إلى الألعاب والحلويات التي تزداد في هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على أفراد الأسرة، مقدمةً عروضها التسويقية لهذه الفترة من العام، التي تُعد أهم مواسم البيع؛ نظراً للإقبال المرتفع من قبل المتسوقين.