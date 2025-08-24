"قوات الدفاع الجوي" تُخرِّج السرية الثالثة لنظام "ثاد" في قاعدة فورت بليس الأمريكية

ويُمثل هذا التخريج امتدادًا للدفعتين السابقتين اللتين جرى تأهيلهما قبل عدة أشهر، ضمن خطة متكاملة لتأهيل أطقم التشغيل والصيانة لمنظومة "ثاد"، إحدى أكثر أنظمة الدفاع الصاروخي تقدمًا على مستوى العالم، وتُعد ركيزة أساسية لمنظومة الدفاع الجوي في المملكة.