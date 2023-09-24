"حارة أجدادي" ودوري رياضي.. 12 فعالية تنطلق غدًا بمدارس الشرقية احتفاءً بيوم الوطن

وأضاف "الباحص" أن الفعاليات تضمنت كذلك برنامج "حارة أجدادي" الذي يشجع على المهارات الحركية والعمل الجماعي، و"معرض مدرسي" و"جدارية حب الوطن" في جميع المدارس لاستعراض رسومات الطلبة وفنهم التشكيلي والخطوط التي تعبر عن الوطن ورموزه وقادته وتاريخه، وبرامج "دون حدك يا وطن"؛ للاحتفاء بمواقف جنودنا البواسل وإبراز الأدوار التكاملية بين المؤسسات كافة؛ للذود عن الوطن واستشعار واجبات كل فرد تجاه دينه ومليكه ووطنه والتركيز على الملاحم البطولية للمؤسس، إضافة إلى فعالية "البيرق" التي تستهدف الحفاظ على العلَم السعودي ورسمه وتلوينه، ووضع العبارات المعبرة عن حب الوطن والولاء لقادته.