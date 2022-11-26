بمناسبة المونديال.. "أمازون السعودية" تتعاون مع الأسطورة "العويران" عبر إصدار خاص من بطاقات الهدايا

أعلنت أمازون السعودية التعاون مع لاعب كرة القدم السعودي الدولي السابق سعيد العويران، لطرح إصدار خاص من بطاقات الهدايا الإلكترونية، بالتزامن مع انطلاق مونديال كاس العالم قطر 2022.
وأوضحت أمازون: "يستطيع العملاء شراء بطاقات الهدايا بقيمة تصل إلى 5000 ريال سعودي على Amazon.sa أو عبر تطبيق أمازون".
وقالت: بطاقة الهدايا الموقعة من سعيد العويران من أمازون السعودية تطرح بالتزامن مع موسم التخفيضات الأكبر خلال العام، الجمعة البيضاء، التي تقدم عروضاً تصل إلى 70% على جميع فئات المنتجات.
ومع تزايد الحماس في المملكة العربية السعودية والمنطقة، تمنح أمازون فرصة مميزة للمشجعين في المملكة للاحتفال بشغفهم بكرة القدم من خلال بطاقات الهدايا، والتعبير عن تشجيعهم للمنتخب السعودي خلال مشاركته المرتقبة في البطولة العالمية.
وبإمكان العملاء في السعودية الآن شراء بطاقة الهدايا مع التصميم الحصري الموقّع من سعيد العويران، من 17 نوفمبر إلى 18 ديسمبر عبر تطبيق أمازون أو موقع أمازون السعودية في غضون ثوانٍ قليلة فقط.
ويستطيع العملاء إضافة ما يصل إلى 5,000 ريال سعودي كرصيد عند شراء بطاقة الهدايا وارسالها مباشرةً إلى أحبائهم برسالة مخصصة، ويمكنهم تحصيل قيمتها من خلال شراء مجموعة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية المتوافرة على موقع أمازون السعودية، بما في ذلك العطور، والمجوهرات، والملابس، والحقائب، ومنتجات التجميل، والإلكترونيات، وغيرها الكثير.