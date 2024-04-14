تصل سرعتها الى 49 كم/ساعة.. "الأرصاد": رياح شديدة على المدينة المنوّرة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ شديدة على المدينة المنوّرة، تصل سرعتها إلى (٤٠ - ٤٩) كيلومتراً/ساعة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.