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تصل سرعتها الى 49 كم/ساعة.. "الأرصاد": رياح شديدة على المدينة المنوّرة

المركز الوطني: الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً
تصل سرعتها الى 49 كم/ساعة.. "الأرصاد": رياح شديدة على المدينة المنوّرة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم -بمشيئة الله- من رياحٍ شديدة على المدينة المنوّرة، تصل سرعتها إلى (٤٠ - ٤٩) كيلومتراً/ساعة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

كما نبَّه المركز من أتربة مُثارة على: المهد والحناكية وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً، وتستمر حتى الـ ٦ مساءً.

الأرصاد
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رياح

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