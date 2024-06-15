وزير الخارجية يناقش مع رئيس وزراء النرويج المستجدات الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره، وذلك على هامش قمة السلام في أوكرانيا، المنعقدة في مدينة لوتسيرن السويسرية.