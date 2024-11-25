"أمانة الشرقية": بدء التسجيل لحجز موقع في المتنزه البري

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، جاهزية موقع المتنزه البري، المخصص لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام.
جاء ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم والتي يحرصون فيها على التنزه في الأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأوضحت الأمانة أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وجّه بلدية محافظة البيضاء، والإدارات المعنية بالأمانة بإنفاذ توجيهه الكريم، والبدء في تجهيز الموقع للعام الحالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمولية الخدمات داخل هذا المتنزه.
فيما أشارت بلدية محافظة البيضاء إلى أن المسافة بين المخيمات كحد أدنى 40 مترًا، بمساحة 3 آلاف متر مربع للمخيم الواحد، في مكان مناسب وتضمن الخصوصية التامة، إضافة إلى إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة داخل المساحة المخصصة للتنزه، وكذلك يتوفر في موقع المتنزه مواقع مؤقتة لبعض الجهات المعنية ذات العلاقة، بالإضافة مكتب خدمات متكامل، لتقديم الخدمات للمتنزهين.
ولفتت إلى أن الموقع يقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، وهو نفس الموقع للأعوام الماضية، ومجهز بالخدمات داخل المتنزه، وبيّنت أن الموقع يبعد عن الدمام 20 كيلو مترًا، ويقع تحديدًا على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار.
ونوهت بأن التسجيل متاح للمواطنين والمقيمين في حال رغبتهم الحصول على موقع خاص للتخييم، عبر الدخول إلى موقع الأمانة ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، وأفادت ببدء حجز المخيمات على الرابط .