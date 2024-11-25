"أمانة الشرقية": بدء التسجيل لحجز موقع في المتنزه البري

جاء ذلك بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم والتي يحرصون فيها على التنزه في الأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.