مدير التسويق في "أسواق التميمي" تتسلم جائزة خاصة عن فئة "المرأة في قطاع التسويق"

منحت إدارة مؤتمر "فايب مارتيك" في نسخته الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية مؤخراً، مدير قسم التسويق في "أسواق التميمي" غادة الطلال، جائزة خاصة عن فئة "المرأة في قطاع التسويق"، وهي جائزة مصنفة من ضمن الفعاليات الختامية للمؤتمر الدولي الشهير الذي أقيم في يومي 17 و18 أكتوبر في العاصمة الرياض من العام الجاري.
وتم اختيار "الطلال" كمتحدث رسمي في المؤتمر بفضل رؤيتها المتجددة وخبرتها التي مكنتها من تطوير الخطط الاستراتيجية لقسم التسويق داخل "أسواق التميمي" -أحد أبرز متاجر التجزئة للمنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين-، حيث استطاعت "الطلال" منذ انضمامها للشركة في عام 2018 قيادة وتنفيذ عدد من المبادرات التسويقية الناجحة التي أكسبت "أسواق التميمي" عدداً من الجوائز المحلية، مما جعلها وجهة تسوق عائلية لا تنسى.
واستعرضت "الطلال" خلال المؤتمر أثر الطفرات الرقمية والوتيرة المتسارعة لنمط الحياة في تغيير سلوك الشراء بشكل عام، وأبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في تلبية الحاجات النفسية للمستهلكين، ونتيجة لهذه المعادلة، دعت "الطلال" للاستفادة من البيانات الرقمية، مؤكدة أهمية الأخذ بها في الرؤى التسويقية، خصوصاً وأن للتكنولوجيا النصيب الأكبر في تغيير السلوك النفسي والفكري للمستهلكين خلال السنوات الأخيرة.
وسلطت "الطلال" الضوء خلال كلمتها في المؤتمر على اهتمام المؤسسات الحالي بتعزيز تواجدهم في الوسط الرقمي والتكنولوجي، إذ ترسم هذه الخطوة صورة ذهنية فاعلة لدى المستهلكين، وُتشعرهم بوجود رابط فعلي بينهم وبين المؤسسات التجارية، مما يسهم في خلق علاقة وطيدة بين الطرفين، وبالتالي، كسب المزيد من الولاء وزيادة نمو العلامة التجارية.
وبدورها، أعربت إدارة "أسواق التميمي" عن فخرها بجهود "غادة الطلال" في تعزيز مسيرتها المهنية وإثرائها بالعديد من الشهادات والجوائز التي انعكست على أدائها المتطور في الشركة، وترى إدارة "أسواق التميمي" في "الطلال" نموذجاً للمرأة السعودية الطموحة، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح.