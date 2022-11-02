مدير التسويق في "أسواق التميمي" تتسلم جائزة خاصة عن فئة "المرأة في قطاع التسويق"

واستعرضت "الطلال" خلال المؤتمر أثر الطفرات الرقمية والوتيرة المتسارعة لنمط الحياة في تغيير سلوك الشراء بشكل عام، وأبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في تلبية الحاجات النفسية للمستهلكين، ونتيجة لهذه المعادلة، دعت "الطلال" للاستفادة من البيانات الرقمية، مؤكدة أهمية الأخذ بها في الرؤى التسويقية، خصوصاً وأن للتكنولوجيا النصيب الأكبر في تغيير السلوك النفسي والفكري للمستهلكين خلال السنوات الأخيرة.