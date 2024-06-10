"لا يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة ويجوز التشريك".. "المنيع" يوضح الفرق

وقال "المنيع": الفرق هو أن الاشتراك في الأضحية بمعنى أن يجتمع اثنان أو أكثر ويقومون بشراء الأضحية، كل واحد منهما يتحمل قسطه من ثمنها، فإذن هو ما ضحى بأضحية وإنما بجزء منها، والأضحية إما أن تكون سبع بدنة أو سبع بقرة أو معاز أو نحو ذلك، وإما أن يشتركوا في شراء ضأن سواء كان خروفًا أو كان ماعزًا، فعلى كل حال هذا لا يجوز.