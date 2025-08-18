NHC تطلق البيع في مشروع "أراك المكيمن" بالمدينة المنورة

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها الجديد "أراك المكيمن"، الواقع ضمن وجهة المكيمن في المدينة المنورة، ليتيح للعملاء فرصة تملك وحدات سكنية عصرية ضمن بيئة متكاملة توفر أعلى معايير جودة الحياة، والذي يتميّز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وجامعة طيبة، وعدد من المرافق الحيوية، ما يجعله خيارا مثاليا للراغبين بالسكن في بيئة تجمع بين الأصالة والتكامل.