محافظ التقني والمهني يستقبل الرئيس العام لشؤون الحرمين بكلية علوم الطيران بالرياض

وتفصيلاً، رحب الدكتور أحمد الفهيد بالشيخ السديس وهنأهم بنجاح خططهم في خدمة ضيوف بيت الله بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مؤكدًا أن ما يشهد الحرمين من توسعة وخدمات دليل على حرص القيادة الرشيدة وعنايتها بالحرمين الشريفين، مؤكدًا عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسة ورئاسة شؤون الحرمين والتي بإذن الله ستؤتي ثمارها وتحقق مستهدفاتها حيث نعمل معًا لإطلاق أكاديمية الحرمين الشريفين للتدريب وهي باكورة تعاون مثمر ومستمر بين الطرفين لتدشين العديد من البرامج والمشروعات المتخصصة.