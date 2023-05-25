محافظ التقني والمهني يستقبل الرئيس العام لشؤون الحرمين بكلية علوم الطيران بالرياض
استقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في مقر الكلية العالمية لعلوم الطيران بالرياض بحضور قيادات التدريب التقني وأعضاء هيئة التدريب والمتدربين.
وتفصيلاً، رحب الدكتور أحمد الفهيد بالشيخ السديس وهنأهم بنجاح خططهم في خدمة ضيوف بيت الله بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مؤكدًا أن ما يشهد الحرمين من توسعة وخدمات دليل على حرص القيادة الرشيدة وعنايتها بالحرمين الشريفين، مؤكدًا عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسة ورئاسة شؤون الحرمين والتي بإذن الله ستؤتي ثمارها وتحقق مستهدفاتها حيث نعمل معًا لإطلاق أكاديمية الحرمين الشريفين للتدريب وهي باكورة تعاون مثمر ومستمر بين الطرفين لتدشين العديد من البرامج والمشروعات المتخصصة.
ومن جهة أخرى، قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام برفقة المحافظ الدكتور أحمد الفهيد بجولة على مرافق الكلية والقاعات والمعامل واستمع إلى شرح أعضاء هيئة التدريب عن التخصصات والمناهج النوعية التي يحتاج إليها السوق الحالي والمستقبلي.
والتقى الشيخ السديس المتدربين مؤكدًا حرص ولاة الأمر على دعم الشباب وجهودها أعزها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تطوير المعارف والعلوم وفق رؤية طموحة مشددًا على المتدربين دورهم الكبير في خدمة دينهم ووطنهم.
وأعرب الدكتور السديس عن سعادته بما اطلع عليه من برامج متنوعة تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني وتخصصاتها التي تخدم سوق العمل السعودي، كما أبدى سعادته بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني، حيث سيفتتح قريبًا أكاديمية الحرم النبوي والتي ستشرف عليها المؤسسة ممثلة بقطاع التدريب الأهلي.
وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية للشيخ السديس مع المتدربين وأعضاء هيئة التدريب وودع بمثل ما اُستقبل به من حفاوة وتكريم.