دائمة ومؤقتة.. أمانة الشرقية تطرح 238 فرصة استثمارية متنوعة

وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي بعد إطلاق سمو أمير المنطقة الشرقية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والتنموية بإجمالي تكلفة 14 مليار ريال، والتي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة بما تشتمل عليه من أنشطة ومرافق وفرص وظيفية تُسهم في الارتقاء بعناصر جودة الحياة فيها، كتطوير المخططات، والبنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية وفرص استثمارية تشتمل على أنشطة رياضية، والمصانع والمعارض والمستودعات وسكن العمال ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، إضافة إلى الأنشطة المؤقتة كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.